BPOLI MD: Reisemesse "Tourisma & Caravaning" - Die Bundespolizei ist wieder am Start und hat u.a. ihr Taschendiebstahlspräventionsteam im Gepäck

Magdeburg (ots) - Am Donnerstagabend, den 29. Dezember 2022 stellten Bundespolizisten an einem am Hauptbahnhof Magdeburg abgestellten Dienstfahrzeug eine zerschlagene Heckscheibe, sowie einen in unmittelbarer Nähe befindlichen Stein fest. Eine sofortige Nahbereichsfahndung sowie die Befragung von Passanten konnten leider keine Hinweise auf den Täter geben. Kurz ...

