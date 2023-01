Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Untersuchungs- und Vollstreckungshaftbefehl für 79-jährigen Dieb

Halle/Saale (ots)

Am Sonntag, den 8. Januar 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 18:20 Uhr einen 79-Jährigen auf dem Hauptbahnhof Halle/Saale. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem stellten die Beamten fest, dass der Deutsche gleich von mehreren Behörden gesucht wurde. Sowohl die Staatsanwaltschaft Braunschweig als auch Halle/Saale ersuchten den aktuellen Wohnsitz des Mannes aufgrund von Ermittlungen zu diversen Delikten. Zudem hatte letztgenannte Staatsanwaltschaft Ende vergangenen Jahres einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen, da er unbekannten Aufenthaltes war und sich somit dem Strafverfahren entzog: Hierbei geht es um Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Diebstähle sowie eines Betruges. Hinzu kommt, ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Halle/Saale, ein Vollstreckungshaftbefehl, welcher auch im Dezember des vergangenen Jahres erging: Der Gesuchte wurde im Juli 2021 wegen Diebstahls durch das Amtsgericht Halle zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 90 Tagen verurteilt. Lediglich einen Bruchteil der geforderten Geldstrafe beglich der Mann, demnach erging jener Haftbefehl. Beide Haftbefehle eröffneten ihm die Bundespolizisten und nahmen ihn fest. Den noch zu entrichtenden Geldbetrag von 1240 Euro konnte er am Sonntag nicht aufbringen. Er wurde der Justizvollzugsanstalt Halle zugeführt. Die ausschreibenden Behörden wurden entsprechend über den vorerst neuen Aufenthaltsort des Mannes in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell