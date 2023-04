Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl EMS-HR 236

Willroth (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen sind an einem PKW Ford Kuga die beiden amtlichen Kennzeichen EMS-HR 236 entwendet worden. Der PKW war im Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Dorfstraße in Willroth abgestellt. Die Tatörtlichkeit befindet sich in unmittelbarer Nähe zur BAB A3.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell