Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Victorbur - Bauwagen aufgebrochen

Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in Victorbur. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Samstag, 12.30 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen und einem Rohbau. Entwendet wurde unter anderem hochwertiges Werkzeug. Die Baustelle befindet sich in der Straße Grode Kamp. Die Polizei Aurich hat Spuren gesichert und bittet um sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 04941 606215.

Aurich - Autoscheibe eingeschlagen

Am Wochenende wurde ein Auto in Aurich beschädigt. Unbekannte demolierten in der Zeit von Freitagabend, 18 Uhr, bis Sonntagmittag, 13 Uhr, einen roten Mercedes, indem sie einen Stein gegen die Seitenscheibe warfen. Das Auto war zum Tatzeitpunkt im Wagenweg abgestellt. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Pkw zerkratzt

Am Wochenende wurde ein Auto in Aurich zerkratzt. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, den Lack der Motorhaube eines blauen VW T-Roc. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt in der Bürgermeister- Schwiening-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

