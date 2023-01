Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mutmaßliche Betrüger unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Eine ältere Dame ist am Mittwochnachmittag beinahe Opfer von Betrügern geworden. Gegen 16.30 Uhr hatte es bei der Frau an der Haustür - an der Walterstraße - geklingelt. Der Mann an der Tür gab sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus und gaukelte der Frau vor, er müsse die Wasserleitungen kontrollieren. Außerdem erschien ein zweiter Mann. Der Versuch, die Frau ins Obergeschoss zu locken, scheiterte, woraufhin beide Männer das Haus verließen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Mann, der an der Haustür geklingelt hatte, konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 1,70m bis 1,75m groß, schwarze Haare, braune Augen, dunkle Jacke mit gelbem Kragen. Er hatte ein Schild/Ausweis um den Hals hängen, auf dem "Stadtwerke" stand. Die zweite Person konnte nicht näher beschrieben werden. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

An dieser Stelle nochmal der Hinweis: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus. Das gilt auch für Handwerker, die sie nicht selbst bestellt oder die nicht offiziell angekündigt wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell