POL-COE: Coesfeld, Letter Berg/ Autoinsassen haben großes Glück

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben mehrere Fahrräder und E-Bikes in Coesfeld gestohlen. Am Ächterott erbeuteten Diebe zwischen 22 Uhr am Mittwoch (21.09.22) und 3 Uhr am Donnerstag (22.09.22) zwei E-Bikes aus der Hauseinfahrt. Erst das Mountainbike gestohlen, dieses dann doch an einer Hecke stehen lassen haben Unbekannte am Erlenweg. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Mittwoch (21.09.22) und 7.10 Uhr am Donnerstag ...

