Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Fahrräder und E-Bikes gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben mehrere Fahrräder und E-Bikes in Coesfeld gestohlen.

Am Ächterott erbeuteten Diebe zwischen 22 Uhr am Mittwoch (21.09.22) und 3 Uhr am Donnerstag (22.09.22) zwei E-Bikes aus der Hauseinfahrt.

Erst das Mountainbike gestohlen, dieses dann doch an einer Hecke stehen lassen haben Unbekannte am Erlenweg. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Mittwoch (21.09.22) und 7.10 Uhr am Donnerstag (22.09.22). Es stand in einem freizugänglichen Gartenbereich.

Ebenfalls am Erlenweg erbeuteten Diebe ein Fahrrad und ein Pedelec. Zwischen 8 Uhr am Dienstag (20.09.22) und 6.40 Uhr am Donnerstag (22.09.22) hebelten die Täter eine Gartenhüttentür auf, um an die Räder zu kommen.

Beim Diebstahl gestört wurden Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (22.09.22) an der Baurat-Wolters-Straße. Gegen 3.50 Uhr entdeckte ein Zeuge drei Personen, die an einem Pedelec hantierten. Sie flüchteten und ließen das Gefährt zurück. Die Drei sollen lebensjünger sein, von denen eine kleiner sein soll und eine helle Jeansjacke getragen habe.

Die Polizei Coesfeld prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät:

- Nutzen Sie ein sicheres Schloss.

- Anschließen, statt nur Abschließen! Schließen Sie Rahmen sowie Vorder- und Hinterrad des Fahrrads an einen fest verankerten Fahrradständer oder Gegenstände an - auch wenn Sie es nur kurz alleine lassen.

- Schließen Sie es auch so an und ab, dass es nicht mehr weggeschoben werden kann.

- Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht an einsame Plätze. Nutzen Sie die Öffentlichkeit, damit Täter keinen Raum haben. Vermeiden Sie allerdings ungesicherte Massenstellplätze.

- Schließen Sie ihr Rad auch zu Hause ab und am besten an.

- Verschließen Sie Garagen, Schuppen oder sonstige Abstellräumlichkeiten.

- Teures, nicht fest montiertes Zubehör sollte nicht am Rad zurückgelassen werden. Nehmen Sie dieses mit oder sichern Sie dieses zusätzlich.

- Notieren Sie sich die Individualnummer und heben die Unterlagen ihres Rades auf.(Fahrradpass).

- Machen Sie Fotos, auch von Individualmerkmalen an ihrem Fahrrad.

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Radtaschen oder am Gepäckträger zurück.

- Verwenden Sie beim Transport von Fahrrädern mit dem Auto nur abschließbare Träger.

- Es gibt mittlerweile GPS-Sender für Fahrräder, die ein Wiederauffinden ermöglichen.

- Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge umgehend der Polizei und notieren Sie sich das Kennzeichen.

Und wenn doch mal was passiert, wenden Sie sich an Ihre Polizei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell