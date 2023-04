Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall/ Fahrradfahrerin schwerverletzt

Unkel (ots)

Am Mittwoch, den 26.04.2023 um 13:45 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Linz die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Ortslage Unkel. Eine 24-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Honnef missachtete im Kreuzungsbereich Graf-Blumenthal-Straße/ Am Hohen Weg die Vorfahrt eines bevorrechtigten PKW. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander. Die Fahrradfahrerin wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. An dem Fahrzeug des 78-jährigen Fahrzeugführers aus Unkel entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell