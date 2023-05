Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schorndorf: Einbruch in Geräteschuppen

Am Sonntagabend gegen 22:45 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zum Geräteschuppen einer Schule Bei den Linden. Dort wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Karlstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Kia. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Berglen: Unfallflucht

Am Samstagmorgen parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen BMW auf einem Feldweg im Bereich des Erlenhofs ab und besuchte bis etwa 13:50 Uhr eine dortige Veranstaltung. Währenddessen beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer den geparkten BMW und fuhr anschließend von der Unfallstelle davon ohne den Schaden zu melden. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise zum Verursacher des Sachschadens in Höhe von etwa 250 Euro unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 09 Uhr und 12:15 Uhr einen in der Albertviller Straße auf dem Parkplatz einer dortigen Sporthalle geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Auto überschlägt sich

Gegen 12:15 Uhr am Sonntag befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes die K1806 aus Richtung Karnsberg kommend in Fahrtrichtung Murrhardt. Auf der Geraden zwischen dem Maienweg und den Tennisplätzen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend überschlug sich der PKW. Der 33-jährige Beifahrer in dem PKW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 1:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Sudetenstraße geparkten Mercedes-Benz. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 90+9-0.

Kirchberg an der Murr: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Freitag, 22:45 Uhr und Sasmtag, 7:49 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu den Räumen einer Gaststätte, indem sie ein Fenster beschädigten. Im Inneren des Gebäudes nahmen die Einbrecher Bargeld und mehrere Getränkedosen an sich, bevor sie die Räumlichkeiten wieder verließen.

Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 909-0.

Fellbach: Auto zerkratzt

Zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen im Holbeinweg geparkten Mercedes Benz mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro an dem Fahrzeug.

Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.

