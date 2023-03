Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Kurios: ein parkender PKW wird dreimal auf Grund von Glätte angefahren

Waren (ots)

Am gestrigen 02.03.2023 in der Zeit von 05:00 bis 06:00 Uhr ist es in der Bahnhofstraße in 17192 Waren zu drei Verkehrsunfällen gekommen, bei welchem ein und derselbe parkende PKW dreimal beschädigt wurde.

Das Fahrzeug der Marke Audi stand auf einer Parkfläche im Kurvenbereich der Bahnhofstraße. Die drei Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer befuhren die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Herrenseebrücke. Auf Grund von Straßenglätte sind die drei Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerinnen von der Straße abgekommen und gegen das parkende Fahrzeug der Marke Audi gefahren. Dabei wurde der PKW einmal in der Mitte, einmal im Frontbereich und einmal am Heck beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 6.000 Euro.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren haben nach der dritten Unfallaufnahme den Stadtbauhof informiert, um die Straßenglätte in diesem Kurvenbereich zu minimieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell