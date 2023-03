POL-NB: Achtung Schockanrufe - Betrüger sind wieder aktiv

Demmin (ots) - In der Nacht vom 27.02.2023 zum 28.02.2023 ist es zu einem Einbruch in eine Firma im Klänhammer-Weg in 17109 Demmin gekommen, bei welchem ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das umfriedete Gelände begeben und anschließend gewaltsam Zutritt zu einer ...

mehr