POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht eines LKW auf der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen

Weißenthurm (ots) - Am 13.05.2022, gegen 14:53 Uhr, kam es auf der B9 Fahrtrichtung Andernach, in der Baustelle auf Höhe Weißenthurm, zu einem Verkehrsunfall mit gestürztem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer beabsichtigte, sich an der Baustelleneinfahrt am Ende des Einfädelungsstreifens nach rechts einzuordnen. Bei diesem Verkehrsvorgang kam es aus bislang noch nicht gänzlich geklärten Gründen zum Sturz des ...

mehr