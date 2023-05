Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, UNfall unter Alkoholeinfluss, WhatsApp-Betrüger machen Beute

Blaufelden: PKW überschlägt sich - hoher Sachschaden

Am Samstag gegen 14:45 Uhr war ein 39-Jähriger mit einem Ford Transit auf der K2533 von Lentersweiler in Richtung Billingsbach unterwegs. In einer langegezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford überschlug sich dann. Der 39-jähriger Fahrer überstand den Unfall unverletzt. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Fichtenberg: Unfall an Kreuzung

Am Samstag gegen 17:40 Uhr war ein 34-jähriger Opel-Fahrer auf der Tälestraße in Fahrtrichtung Landstraße 1066 unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 49-jährigen BMW-Fahrers, welcher in Fahrtrichtung Fornsbach fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Gschwend: WhatsApp-Betrüger machen Beute

Am Samstag erhielt eine 59-Jährige eine WhatsApp-Nachricht einer vermeintlichen Tochter, welche um Überweisung eines niedrigen vierstelligen Betrages bat. Die Mutter, in der Annahme, dass es sich tatsächlich um ihre Tochter handele, führte die Überweisung aus. Erst später bemerkte die Frau, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Hier ein paar Tipps:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Anfragen nach Geld über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. -Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Ilshofen: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ein 36-Jähriger wollte am Sonntag gegen 16:20 Uhr mit seinem Skoda in der Eckartshäuser Straße auf einem Parkplatz rückwärts ausparken. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholbeeinflussung fuhr er gegen eine dortige Hauswand. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab einen Wert von rund 3,12 Promille. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren zu.

Braunsbach: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Am Sonntag gegen 17:40 Uhr war ein 54-Jähriger mit einem Traktor auf der L1045 von Steinkirchen in Richtung Döttingen unterwegs. Offenbar wollte der Traktor-Fahrer nach links abbiegen. Dabei fuhr ein nachfolgender 23-Jähriger mit einem Ford Focus auf den Traktor auf. Der Ford-Lenker, sowie seine 22-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Satteldorf: Unfall auf Autobahn

Ein 52-jähriger BMW-Fahrer war am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Dabei kam er laut Zeugen und Spurenlage langsam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er frontal eine Warntafel. Anschließend fuhr er im steilen Bogen nach links über beide Fahrstreifen und kollidierte mehrfach mit der Mittelleitplanke über eine längere Strecke. Anschließend blieb das Fahrzeug liegen. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

