Feuerwehr Essen

FW-E: Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Essen-Steele, Laurentiusweg, 27.04.2023, 17:57 Uhr (ots)

Bereits gestern am frühen Abend wurde die Feuerwehr Essen zu einer Rauchentwicklung aus einem Dach eines Mehrfamilienhauses am Laurentiusweg alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, sahen sie bereits eine dichte Rauchentwicklung unter den Dachziegeln sowie den auf dem Dach montierten Solarpaneelen. Die Eigentümer berichteten, dass sich die Anlage noch im Aufbau befindet. Da zu diesem Zeitpunkt noch unklar war, wie weit sich der Brand unter den Dachziegeln bereits fortentwickelt hatte, wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Die Bewohner*innen hatten das Gebäude bereits alle unverletzt verlassen. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung mit zwei handgeführten Strahlrohren über den Treppenraum in den Spitzboden des Gebäudes eingeleitet. Zusätzlich wurde ein Strahlrohr über die Drehleiter vorgenommen. Da das Gebäude für die Arbeiten am und auf der Dachfläche noch eingerüstete war, konnten die Einsatzkräfte hier rüber gezielt und schnell an die Dachfläche gelangen, um die Dacheindeckung zu entfernen. So konnte der Brand gezielt bekämpft und eine Ausbreitung auf die gesamte Dachfläche verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele für rund zwei Stunden im Einsatz. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell