Feuerwehr Essen

FW-E: Pkw vor Tankstellengelände in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Holsterhausen, Holsterhauser Straße/ A40, 27.04.2023, 13:33 Uhr (ots)

Heute Mittag wurde die Feuerwehr Essen zu einem brennenden PKW im Bereich einer Tankstelle an der Ausfahrt A40/ Holsterhauser Straße alarmiert. Mehrere eingehende Notrufe berichteten über einen brennenden PKW auf dem Gelände der Tankstelle. Da unklar war, ob sich der PKW unmittelbar auf dem Gelände der Tankstelle befand, wurden mehrere Kräfte alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine schwarze Rauchsäule sichtbar. Glücklicherweise brannte der Mercedes Kombi in der Ausfahrt der A40 in Fahrtrichtung Innenstadt noch kurz vor dem Tankstellengelände. Mit Hilfe von zwei handgeführten Strahlrohren konnte das brennende Fahrzeug schnell gelöscht werden. Die Ausfahrt, sowie die Tankstelle, mussten für die Löscharbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug und einem Rettungswagen für rund eine Stunde im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist unklar.(CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell