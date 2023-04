FW-E: Leichtkraftfahrzeug landet nach Verkehrsunfall auf dem Dach - drei Personen verletzt

Feuerwehr Essen

Essen-Steele, Steeler Straße / Krayer-Straße, 20.04.2023, 13:12 Uhr (ots)

Heute Mittag wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall im Bereich Steeler Straße Ecke Krayer Straße alarmiert. Ersten Meldungen zufolge sollte ein Fahrzeug auf dem Dach liegen und noch Personen im Fahrzeug eingeschlossen sein. Die ersten Kräfte der Feuerwache Essen-Steele sahen ein Leichtkraftfahrzeug (Höchstgeschwindigkeit 45 km/h), das auf dem Dach lag. Die 17-jährige Fahrerin sowie ihr 18-jähriger Beifahrer hatten sich bereits selbst aus dem Fahrzeug befreit. Vermutlich war das Fahrzeug in Folge einer Kollision mit dem VW-Lupo eines 63-Jährigen umgestürzt. Die Patienten wurden durch eine Notärztin und Notfallsanitäter vor Ort medizinisch versorgt. Die beiden Insassen des Leichtkraftfahrzeuges wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Fahrer des Lupo wurde leicht verletzt, ein Transport in eine Klinik lehnte er ab. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug zurück auf die eigenen Räder und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Hilfeleistungszug, drei Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Unfallhergang ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (CR)

