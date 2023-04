Feuerwehr Essen

FW-E: Rauchmelder alarmieren Bewohner und verhindern Zimmerbrand

Essen-Huttrop, Oberschlesienstraße, 06.04.2023, 16:14 Uhr (ots)

Am Nachmittag wurden über den Notruf 112 mehrere piepsende Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Huttrop gemeldet. Die ersten Kräfte sahen bereits eine Rauchentwicklung aus gekippten Fenstern im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Die Bewohner, die bereits frühzeitig durch die Rauchmelder gewarnt worden sind, hatten das Gebäude unverletzt verlassen. Da unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurde umgehend eine Menschenrettung eingeleitet. Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Glücklicherweise befand sich niemand mehr in dieser. Der Entstehungsbrand in der Küche konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Dank der frühen Branderkennung und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte sich der Brand nicht weiter ausbreiten. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Für die Dauer des Einsatzes musste die Oberschlesienstraße in Fahrtrichtung Steeler Straße voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug und einem Rettungswagen für rund eine Stunde im Einsatz.(CR)

