Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wintersdorfer Supermarkt - Kripo Altenburg ermittelt

Altenburg (ots)

Wintersdorf: Am späten Montagabend (17.10.2022, ca. 22.00 Uhr) erhielt die Polizei Altenburg die Meldung über einen Einbruch in der Fabrikstraße in Wintersdorf. Wie sich vor Ort herausstellte, drang ein bislang noch unbekannter Täter gewaltsam in die Geschäftsräume eines Supermarktes ein und entwendete aus diesen diverse Tabakwaren. Insgesamt entstand so ein Beute- und Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Kripo Altenburg hat die Ermittlungen zur Tat übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365 / 8234-1465 entgegengenommen. (JMV)

