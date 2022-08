Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien im Zusammenhang mit Fußballderby, Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Die Polizei in Sondershausen ermittelt in elf Fällen wegen Sachbeschädigung im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Fußballspiel der BSG Eintracht Sondershausen gegen FSV Wacker 90 Nordhausen e.V.. Am zurückliegenden Wochenende gab es verschiedene Schmierereien und Schriftzüge mit blauer und schwarzer Farbe an Fassaden, Mauern und Bushaltestellen im Stadtgebiet von Sondershausen. Auch Ortseingangsschilder waren betroffen. Der oder die Täter agierten in der Hammatalstraße, Großfurraer Straße, Schachtstraße, Glückaufstraße und auf der B4 Neuheide. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen in den benannten Straßen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell