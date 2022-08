Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund beißt mehrfach zu

Mühlhausen

Ein Streit zwischen zwei Männern endete am frühen Montagabend in einer Gartenanlage in Mühlhausen blutig. Ein 42-Jähriger soll während der Auseinandersetzung seinen Hund auf seinen 44-jährigen Widersacher gehetzt haben. Der flüchtete, nachdem ihn der Hund gebissen hatte. Während der Täter den Flüchtigen auf dem Fahrrad verfolgte kam ein 62-jähriger Mann hinzu und griff ein. Dabei erlitt auch er Bisswunden, nachdem der Radfahrer seinen Hund auch auf ihn gehetzt haben soll. Beide Männer mussten die Wunden medizinisch im Krankenhaus versorgen lassen. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an. Die Tierrettung kümmerte sich um den Mischlingshund.

