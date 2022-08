LPI-NDH: Moped ausgewichen und gegen Leitplanke gefahren

Nordhausen (ots) - Mit ihrem Hund ging eine 37-Jährige gestern Abend um 20 Uhr in der Karolingerstraße spazieren. Auf Höhe der Kreuzung zur Frankenstraße wurde sie von einem nicht angeleinten Stafford-Terrier angegriffen, wodurch sie mehrere leichte Bissverletzungen erlitt. Da es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu derartigen Vorfällen mit dem 41-jährigen Hundehalter gab, wurde die Polizei informiert und Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr