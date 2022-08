LPI-NDH: jugendliche Ladendiebe erwischt, Verkäuferin verletzt sich bei Verfolgung

Mühlhausen (ots) - Ein Streit zwischen zwei Männern endete am frühen Montagabend in einer Gartenanlage in Mühlhausen blutig. Ein 42-Jähriger soll während der Auseinandersetzung seinen Hund auf seinen 44-jährigen Widersacher gehetzt haben. Der flüchtete, nachdem ihn der Hund gebissen hatte. Während der Täter den Flüchtigen auf dem Fahrrad verfolgte kam ein 62-jähriger Mann hinzu und griff ein. Dabei erlitt auch er Bisswunden, nachdem der Radfahrer seinen Hund auch ...

mehr