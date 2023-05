Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Firmeneinbruch

Aalen (ots)

Gem. Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 20:45 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die Landesstraße 1041 von Crailsheim - Tiefenbach in Richtung Crailsheim mit seinem PKW VW Golf. An der Einmündung zur Nord-West-Umgehung missachtete er die Vorfahrt eines 33-jährigen Renault-Fahrers, der in Richtung Roßfeld unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der der 33-Jährige leichte Verletzungen erlitt und ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand. Der 21-Jährige stand unter Alkoholeinwirkung, was eine Blutentnahme nach sich zog, und er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Crailsheim - Tiefenbach: Alkoholisiert Unfallflucht begangen

Am Samstag gegen 21:00 Uhr fuhr ein alkoholisierter 26-Jähriger mit seinem PKW BMW in Crailsheim - Tiefenbach aus einer Grundstückzufahrt in der Steinbachstraße. Hierbei fuhr er einer 21-jährigen Frau über den Fuß, so dass diese leichte Verletzungen erlitt. Anschließend beschädigte er einen PKW Kia sowie einen PKW Ford, so dass Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren in der Steinbachstraße geparkt. Der 26-Jährige setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort und konnte im Zuge der Fahndung durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Schwäbisch Hall: Firmeneinbruch

In der Zeit zwischen Freitagabend 22:30 Uhr und Samstagmorgen 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Grillrestaurant in der Crailsheimer Straße ein. Sie hebelten eine Türe auf und durchwühlten anschließend mehrere Lager- und Fabrikationsräume. Die Täter entwendeten ausschließlich einen Tresor, in dem jedoch kein Geld aufbewahrt wurde. Insofern beläuft sich der angerichtete Schaden und der Wert des Diebesguts auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell