Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Backnang: Brand in Dachgeschosswohnung

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:50 Uhr kam es in der Esslinger Straße in Heiningen aus bislang unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand im Dachgeschoss eines Dreifamilienhauses. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude noch vor Eintreffen der örtlichen Feuerwehr selbständig verlassen. Der 37 -jährige Wohnungsinhaber der Dachgeschosswohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Backnang, welche mit 50 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz war, gelöscht werden. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden beträgt 40.000 Euro.

