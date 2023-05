Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Vellberg: Fahrzeug überschlägt sich

Kurz vor 6:00 Uhr am Freitag war eine 34-Jährige mit ihrem Fiat Punto auf der L1064 aus Richtung Eschenau kommend in Richtung Schneckenweiler unterwegs. In einer Rechtskurve vor der Einmündung nach Merkelbach verlor sie die Kontrolle über ihren PKW, übersteuerte zunächst nach rechts, bevor das Fahrzeug letztlich nach links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Der Fiat kam letztlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden.

Blaufelden: Zusammenstoß mit sechs verletzten Personen

Am Freitag kurz vor 14:00 Uhr war ein 57-Jähriger mit einem Renault-Kleinlaster aus Richtung LEntersweiler in Richtung Billingsbach. An der Kreuzung zur K2530 missachtete er die Vorfahrt eines hier in Richtung Herrentierbach fahrenden VW Passat einer 69-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurden die beiden Fahrer jeweils leicht verletzt. Die vier Mitfahrer in dem VW Passat wurden alle ebenfalls verletzt- zwei Personen davon schwer. Es entstand Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

