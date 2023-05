POL-AA: Schwäbisch Hall: Unfall mit drei Fahrzeugen

Aalen (ots) - Aalen: Scheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet Als am Donnertag eine Familie nach einem Spielplatzbesuch in der Ziegelstraße zu ihrem PKW zurückkehrten, musste diese feststellen, dass an ihrem Fahrzeug die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen war und ein im Fahrzeug befindlicher ...

mehr