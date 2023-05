Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wer wurde gefährdet - Scheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet - Schilder entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Scheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet

Als am Donnertag eine Familie nach einem Spielplatzbesuch in der Ziegelstraße zu ihrem PKW zurückkehrten, musste diese feststellen, dass an ihrem Fahrzeug die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen war und ein im Fahrzeug befindlicher Geldbeutel entwendet wurde. Das Fahrzeug befand sich von etwa 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr auf dem Parkplatz am Tannenwäldle. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Schilder entwendet

Insgesamt neun Ortnamensschilder einer Mitfahrbank in der Abtsgmünder Straße wurden von bislang Unbekannten entwendet. Der Diebstahl wurde am Mittwoch bemerkt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 900 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Schilder nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Bettringen: Aufgefahren

Am Donnerstag befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes die Scheffoldstraße von Unterbettringen nach Schwäbisch Gmünd. Aufgrund eines Rückstaus musste er sein Fahrzeug anhalten. Dies übersah eine nachfolgende 23-jährige Audi-Fahrerin und fuhr auf. Durch den Auffahrunfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisierte Autofahrerin gefährdet den Straßenverkehr

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer alarmierten am Donnerstag gegen 18:20 Uhr die Polizei, weil eine Verkehrsteilnehmerin in Schlangenlinien fuhr und ihren Mazda offenbar nicht mehr sicher führen konnte. Auf der Strecke von Großdeinbach in Richtung Schwäbisch Gmünd geriet die 55-Jährige mit ihrem PKW immer wieder auf die Gegenfahrbahn, so dass andere Verkehrsteilnehmer ihr ausweichen mussten. Die Fahrerin konnte im Kreuzungsbereich der K3268 durch Polizeibeamte angehalten und anschließend kontrolliert werden. Nachdem ein Alkoholvortest einen entsprechend hohen Wert ergab, musste sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - 12 000 Euro Schaden

Aufgrund zu geringem Abstands fuhr am Donnerstag ein 29-jähriger Audi-Fahrer gegen 14:50 Uhr auf der Mutlanger Straße, auf Höhe der Einmündung Gmünder Straße, in Richtung Spraitbach auf einen vor ihm haltenden Mercedes eines 65-Jährigen auf. Da ein nachfolgender Audi-Fahrer ebenfalls zu wenig Abstand hielt, fuhr dieser wiederum auf das Fahrzeug des 29-Jährigen auf. Der Schaden der bei dem Unfall entstanden ist, beläuft sich auf etwa 12000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell