Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall am Silvesterabend schwer

Karlsruhe (ots)

Schwere Gesichtsverletzungen trug ein 21-jähriger Fahrradfahrer davon, als er am Samstagabend an einem Wohnmobil hängenblieb und in der Folge stürzte.

Der junge Mann befuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 19.45 Uhr die Knielinger Allee, als er ohne erkennbaren Grund und alleinbeteiligt ein am Straßenrand geparktes Wohnmobil streifte. Bei seinem Sturz verletzte sich der Zweiradfahrer so schwer, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Kai Lampe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell