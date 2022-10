Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler: Schaufensterscheibe eingeworfen - Täter gesucht

Annweiler (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen mit einem größeren Granitstein eine Schaufensterscheibe zu einem Geschäft in der Altenstraße in Annweiler ein. Die Tat hat sich den bisherigen Ermittlungen nach in der Zeit vom Dienstag, den 18.10.22, 11:30 Uhr bis Mittwoch, den 19.10.22, 07:15 Uhr, ereignet. Wer Hinweise auf den oder die Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

