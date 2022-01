Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung nach Fahrscheinkontrolle

Balingen/Tübingen (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag (29.01.2022) kam es in einem IRE aus Richtung Albstadt-Ebingen zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 30-jährige nigerianische Staatsangehörige mit dem IRE in Richtung Tübingen als er gegen 16:15 Uhr auf Höhe Balingen von der 40-jährigen Mitarbeiterin der Deutschen Bahn bezüglich eines gültigen Fahrscheins kontrolliert wurde. Nachdem er diesen offenbar nicht vorzeigen konnte entwickelte sich eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Personen, in deren Folge der im Landkreis Reutlingen wohnhafte Mann schließlich die Mitarbeiterin am Arm und am Kragen packte. Nachdem sich die 40-Jährige losreisen konnte, alarmierte sie die Bundespolizei welche den mit 2,6 Promille alkoholisierten Mann schließlich am Hauptbahnhof Tübingen feststellen konnte. Die Mitarbeiterin wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge bei dem Vorfall nicht verletzt. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell