POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall zwischen Straßenbahn und Rettungswagen

Karlsruhe (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Sonntagnachmittag waren Einbrecher in mehreren Karlsruher Stadtteilen aktiv. In der Waldstadt überraschte ein Wohnungsinhaber zwei Einbrecher auf frischer Tat, nachdem sie sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen in der Osteroder Straße verschafft hatten. Nach dem Zusammentreffen mit dem Geschädigten flohen die beiden Diebe mit Schmuck von ...

