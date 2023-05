Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Mann mit Messer verletzt, Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 13 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Esslinger Straße geparkten Tesla und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Schwaikheim: Einbruch in Rohbau

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 07:45 Uhr Zugang zu einem Rohbau in den Klingwiesen und entwendete dort einen Akkuschrauber. Zusätzlich versuchte er mehrere Türen aufzuhebeln und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Fellbach: Einbrüche in Gartenhütten

Ein männlicher Dieb und eine weibliche Diebin verschafften sich zwischen Mittwochabend 19 Uhr und Donnerstagvormittag 09:15 Uhr Zutritt zu einer Kleingartenanlage im Erbach und öffneten dort gewaltsam mehrere Gartenhütten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, aber es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die beiden Einbrecher beschmierten die Gartenhäuser auch mit Farbe. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zu den beiden noch unbekannten Tätern.

Fellbach: Mann mit Messer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

In einer Unterkunft für Asylsuchende kam es am Dienstag gegen 20:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 21-Jähriger verletzte dabei einen 31-jährigen Bewohner mit einem Messer. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ, bis ein Zeuge eine Person in einem nahegelegenen Gartengrundstück meldete. Dort konnte der 21-jährige Tatverdächtige zunächst widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung und der Überführung auf das Polizeirevier leistet der Mann dann Widerstand gegen die Ordnungshüter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 21-jährige Palästinenser am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann, woraufhin dieser in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell