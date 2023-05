Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Kind mit Schutzengel

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Gartenhütte

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 12:00 Uhr Zugang zu einer Gartenhütte in der Friedenstraße. Aus der Hütte entwendeten sie mehrere Elektronikartikel.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen um Hinweise auf die Täter unter Telefon 07951 400-0.

Rot am See: Kind von PKW angefahren - glücklicherweise unverletzt

Am Mittwoch kurz nach 12:00 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Hyundai-PKW die Untere Gasse in Richtung B290. An der Einmündung zur Bundesstraße wollte ein 7-jähriger Junge zusammen mit seiner 9-jährigen Schwester den Zebrastreifen an der Unteren Gasse queren. Der PKW-Fahrer erkannte dies zu spät und der Bub wurde von dem PKW erfasst. Durch den Aufprall wurde er auf die Fahrbahn der Bundesstraße geschleudert, landete jedoch auf seinem Schulrucksack. Glücklicherweise blieb der Junge bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen vollkommen unverletzt.

