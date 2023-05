Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall, Unfallflucht, Einbruch, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Neresheim: Einbruch in Baumarkt

Im Zeitraum von Dienstag, 17:15 Uhr, bis Mittwoch, 07:45 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Baumarkt "Im Riegel". Im Gebäude wurden sämtliche Schränke durchsucht. Da sie nicht fündig wurden, verließen sie ohne Diebesgut das Gebäude. Der Schaden, der bei dem Einbruch entstanden ist, beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können werden gebeten sich beim Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 zu melden.

Ellwangen: Aufgrund Überholvorgang aufgefahren

Am Mittwoch scherte ein 23-jähriger Audi-Fahrer gegen 10:25 Uhr auf der L1060 zwischen Rattstadt und Neunheim zum Überholen eines vorausfahrenden Audi eines 48-Jährigen aus. Aufgrund Gegenverkehr musste er den Überholvorgang jedoch abbrechen und hinter dem PKW wieder einscheren. Hierbei fuhr er jedoch auf diesen auf und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Bopfingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf der B29 zwischen Trochtelfingen und Flochberg rutschte am Mittwoch gegen 12 Uhr ein bislang unbekannter Sattelzug-Fahrer mit seinem Fahrzeug - vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn - in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 41-Jähriger musste mit seinem Opel nach rechts ausweichen und kollidierte in Folge mit der dortigen Leitplanke, wodurch ein Schaden von rund 8000 Euro entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Sattelzug mit einem grauen Aufbau des Sattelaufliegers geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 zu melden.

Herlikofen: Farbschmiererei an zwei Schulen

In der Theodor-Heuss-Straße wurden am Montag zwei Farbschmierereien gemeldet. Bislang Unbekannte beschmierten an einer dortigen Schule die Hausfassade sowie den Briefkasten sowie an einer weiteren Schule eine Tür mittels Farbe. Der Schaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

