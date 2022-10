Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Alleinunfall

Hamm-Braam-Ostwennemar (ots)

Ein 22-Jähriger aus Soest wurde am Donnerstag, gegen 21 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Soester Straße schwer verletzt. Der junge Mann befuhr die Soester Straße mit einem Fiat Punto in östliche Richtung und kam etwa in Höhe der Braamer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Unfallursache ist ungeklärt. Der Verletzte musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der total beschädigte Fiat musste abgeschleppt werden. Die Soester Straße blieb in dem Bereich bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. (ag)

