POL-HAM: Mini beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Rhynern (ots) - An einer Schule am Ewald-Wortmann-Weg kam es aufgrund eines Amok-Fehlalarms am Mittwochmittag, 19. Oktober, zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 13.55 Uhr wurde per Notruf gemeldet, dass in der Schule über automatisierte Lautsprecherdurchsagen auf einen "Amokalarm" hingewiesen werde. Sofort wurden Polizeikräfte zur Schule entsandt, die das ...

mehr