POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Fußgänger muss in Graben springen - Mann geht Angestellte in Discountermarkt an - Streit artet in körperliche Auseinandersetzung aus - Sonstiges

Großerlach: Fußgänger muss in Graben springen - Zeugen gesucht

Kurz nach 12:00 Uhr war ein 75-jähriger Mann zu Fuß an der K 1812 in Richtung Erlach am linken Fahrbahnrand unterwegs. Kurz vor Erlach kam ihm ein bislang unbekannter PKW-Fahrer entgegen. Da der PKW-Fahrer dem Fußgänger offenbar nicht auszuweichen schien, sprang dieser in den Straßengraben. Dabei verletzte er sich leicht.

Die Polizei Backnang sucht nun Zeugen des Vorfalls unter Telefon 07191 909-0.

Murrhardt: Mann geht Angestellte in Discountermarkt an

Am Dienstag gegen 11:20 Uhr wollte ein 38-Jähriger den Kassenbereich eines Discountermarktes in der Fornsbacher Straße passieren, ohne für die mitgeführten Waren zu bezahlen. Als ihn die Kassiererin darauf ansprach, wurde der Mann sofort aggressiv und ging die 41-Jährige körperlich an. Die alarmierte Polizei konnte den 38-Jährigen noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Dieser stand offenbar unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Auch wurde bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Nach seiner Festnahme verhielt sich der Mann gegenüber den eingesetzten Beamten auch verbal aggressiv und beleidigte diese fortwährend. Aufgrund seines Allgemeinzustandes wurde der Mann in eine Spezialklinik verbracht. Ihm droht nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Backnang: Streit artet in körperliche Auseinandersetzung aus

Kurz vor 16:30 Uhr kam es am Dienstag in der Uhlandstraße zu einem Streit zwischen einem Paar. Dieser eskalierte schnell und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 36-Jährigen und seiner 31-jährigen Partnerin. Zunächst fanden die Streitigkeiten in einem Ladengeschäft statt. Als im Zuge des Streits die Tür des Geschäftes zerstört wurde, griff ein Zeuge ein und trennte die beiden Streithähne. Dabei wurde der Zeuge ebenfalls von dem 36-Jährigen beleidigt und bedroht. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Oppenweiler: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Dienstag gegen 18:15 befuhr ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer hinter einem Renault Twingo einer 24-Jährigen die B14 in Richtung Oppenweiler. Am Ortseingang muss die Twingo-Fahrerin ihren PKW abbremsen. Der BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Twingo. Dessen Fahrerin, sowie ihre 19 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.500 Euro.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Gegen 17:30 Uhr am Dienstagabend befuhr eine 28-Jährige in ihrem Seat, gefolgt von einer 23-Jährigen in einem Audi und einem 28-Jährigen in einem Mazda die linke Spur der B14 im Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Waiblingen von Stuttgart kommend. Im Tunnel stockte der Verkehr, weshalb die Seat- und die Audi-Fahrerin ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsten. Der Mazda-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf den Seat aufgeschoben. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro. Da bei dem Unfall Betriebsstoffe ausgetreten waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Tunnel war bis um 18.35 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Weinstadt: Aufgefahren

Am Dienstag um 17 Uhr erkannte ein 42-jähriger Lenker eines VW Transporters, der die Waiblinger Straße befuhr, aufgrund des starken Regens und zu geringem Abstand zu spät, dass die vor ihm fahrende 37-jährige Ford-Fahrerin nach rechts in ein Grundstück einfahren wollte und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Remshalden: Gegen Baum geprallt

Eine 55-jährige Hyundai-Lenkerin befuhr am Montag gegen 14:30 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Aufgrund eines Überholmanövers erschrak die Hyundai-Lenkerin und fuhr daraufhin an der Anschlussstelle Geradstetten mit zu hoher Geschwindigkeit von der B29 ab. Dadurch kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7100 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Weinstadt: Unfallflüchtiger schnell ermittelt

Beim Rangieren mit seinem LKW beschädigte am Dienstag gegen 16:30 Uhr ein zunächst unbekannter Fahrer die Schnaiter Kelter. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Nachdem der LKW-Fahrer bei dem Unfall beobachtet wurde, konnte der 24-jährige Fahrer schnell ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.

Korb: Zeugin gesucht

Bereits am Mittwoch, 03.05.23 um 18:48 Uhr tankte ein bislang unbekannter Mann seinen weißen Ford Transit an einer Tankstelle in der Südstraße auf. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Tankstellengelände, ohne seine Tankrechnung zu bezahlen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde nun bekannt, dass eine weitere Kundin der Tankstelle mit dem Ford-Fahrer Kontakt hatte und gegenüber einem Mitarbeiter der Tankstelle angab, dass der Mann sehr nett gewesen sei und ihr beim Betanken ihres Fahrzeugs geholfen habe. Die Polizei in Waiblingen bittet nun diese Kundin sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 07151 / 9500 zu melden.

Berglen: Unfall im Kreisverkehr

Eine 35-jährige Lenkerin eines Audi fuhr am Dienstag, um kurz vor 22 Uhr, in den Kreisverkehr in der Marienstraße ein, ohne darauf zu achten, dass bereits ein 22-jähriger Renault-lenker den Kreisverkehr befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winnenden: Roller entwendet

Von einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Im Mühlrain konnten am Dienstag gegen 18:40 Uhr zwei Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie einen Peugeot Roller entwendeten. Das Polizeirevier Winnenden bittet Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Hinweise auf den Verbleib des Rollers geben können, sich unter der Rufnummer 07195/6940 zu melden.

Schorndorf: Fußgänger angefahren

In der Schlichtener Straße wollte am Dienstag gegen 20:30 Uhr ein 21-Jähriger den dortigen Fußgängerüberweg passieren. Nachdem der von links heranfahrende PKW-Lenker anhielt, passierte der junge Mann die Straße. Hierbei wurde er von einer 63-jährigen BMW-lenkerin, welche von rechts an den Zebrastreifen heranfuhr übersehen und erfasst. Hierbei stürzte der Mann auf die Fahrbahn und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schorndorf: Unfall beim Abbiegen

Ein 54-jähriger Lenker eines Kia wollte am Dienstag um 20 Uhr von der Karlstraße in die Wallstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 26-jährige VW-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Schorndorf: PKW rollt gegen Kühlcontainer

Am Dienstag um 14 Uhr stellte ein 43-jähriger Mann seinen Peugeot auf einem Firmengelände in der Steinbeisstraße ab, ohne das Fahrzeug gegen das Wegrollen zu sichern. Als er aus seinem Fahrzeug ausstieg, rollte das Fahrzeug rückwärts und prallte dort gegen einen Kühlcontainer. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Plüderhausen: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Am Dienstag um 9 Uhr befuhr ein 79-jähriger Lenker eines Kia - trotz gesundheitlicher Probleme - zunächst die Weberstraße, wo er bereits zwei dort geparkte Fahrzeuge beschädigte. Im weiteren Verlauf fuhr der Senior bis nach Urbach, wo er in der Gartenstraße ein weiteres Fahrzeug beschädigte. Ob durch den 79-Jährigen weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 21.000 Euro. Der 79-Jährige konnte durch die Polizei angehalten werden. Er musste aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 / 2040 zu melden.

