Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Fahrzeugbrand - Rund 50.000 Euro Sachschaden bei Brand - Weiteres

Aalen (ots)

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Ein 55-Jähriger wurde am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr von Beamten des Aalener Polizeireviers in Gewahrsam genommen. Nach einer vorausgegangenen Alkoholfahrt hatten die Polizisten das Fahrzeug des Mannes in der Marienstraße gestoppt, nachdem der 55-Jährige zunächst versucht hatte, vor der Kontrolle zu flüchten. Hierbei war er über die Ulmer Straße, den Parkplatz eines Gartencenters, die Wilhelm-Merz-Straße und letztlich die Marienstraße gefahren.

Der augenscheinlich stark alkoholisierte Fahrer weigerte sich anschließend, die Fahrzeugtüre zu öffnen und den Pkw zu verlassen. Um den widerborstigen Mann aus seinem Fahrzeug zu bekommen, musste letztlich eine Scheibe eingeschlagen und der 55-Jährige herausgezogen werden. Nachdem er sich auch gegen diese Maßnahme sperrte, indem er sich mit den Beinen im Pkw verkeilte, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Unterbringung in der Zelle beleidigte er einen eingesetzten Beamten, was ihm eine zusätzliche Anzeige eingebracht hat.

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Dienstagabend ereignete. Gegen 21.15 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug in den Kreisverkehr Binsengasse ein. Dabei übersah er den Radler und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug, wodurch dieser auf die Fahrbahn stürzte.

Aalen: 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen

Die Angestellte eines Ladengeschäftes in der Friedhofstraße beobachtete am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr einen Mann beim Diebstahl zweier Kopfhörer. Die 28-Jährige sprach den mutmaßlichen Dieb an und bat ihn ins Büro. Zunächst kam der Mann dieser Aufforderung auch nach, weigerte sich dann aber, seinen mitgeführten Rucksack zu öffnen. Als die 28-Jährige ihm die Tasche abgenommen hatte und im Begriff war, die Polizei zu verständigen, riss ihr der Mann den Rucksack aus der Hand und rannte in Richtung Ausgang davon. Die 28-Jährige und eine Kollegin verfolgten den Mann, der zu Boden stürzte und nach einem Gerangel mit den Angestellten flüchten konnte. Bei seinen Widerstandshandlungen erlitt die 28-Jährige leichte Verletzungen. Der Täter konnte anhand der Videoüberwachung von Beamten des Aalener Polizeireviers eindeutig identifiziert werden. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ellenberg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch mehrere Verkehrszeichen, die auf der Landesstraße 2220 bei Gerhof aufgestellt waren. Über den entstandenen Sachschaden und die genaue Unfallzeit liegen keine Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 6-Jähriger von Pkw erfasst

Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr erfasste ein 22-Jähirger mit seinem Ford Fiesta einen 6-Jährigen, der die Schwarzwaldstraße von rechts nach links queren wollte. Der Bub wurde bei dem Unfall leicht verletzt; er wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeugbrand

Während der Fahrt im Rebhuhnweg bemerkte eine 42-Jährige am Dienstagabend kurz vor 21.30 Uhr Rauch, der aus dem Motorraum ihres Peugeot aufstieg. Die Frau stellte den Pkw ab und suchte Hilfe bei einem Bekannten. Währenddessen brannte das Fahrzeug vollständig aus, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Das Feuer wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd gelöscht. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd haben bzgl. der Brandursache entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Mögglingen: Rund 50.000 Euro Sachschaden

Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstagnachmittag bei einem Brand entstand, auf rund 50.000 Euro. Gegen 14.45 Uhr hatte sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, der Kabelkanal einer Photovoltaikanlage auf dem Dachstuhl eines Gebäudes in der Dahlienstraße entzündet. Das Feuer konnte von den Freiwilligen Feuerwehren Mögglingen und Heubach, die mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden, ehe es auf den Dachstuhl übergreifen konnte.

Heubach: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 25-Jähriger seinen Hyundai am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der Gmünder Straße anhalten. Ein 67-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

