POL-KA: (KA) Karlsruhe - Junge Frau am Durlacher Tor von Straßenbahn berührt - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Karlsruhe (ots) - Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe zu dem Brandgeschehen am Donnerstag den 12.01.23 in einem Mehrfamilienhaus in Karlsbad-Ittersbach, bei dem eine tote Person aufgefunden wurde, sind fortgeschritten. Die in der Dachgeschosswohnung aufgefundene leblose Person konnte zwischenzeitlich als ...

mehr