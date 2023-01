Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Nach aktuellem Sachstand verursachte eine 39-jährige Autofahrerin am Donnertag gegen 07:30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 564 im Bereich der Albtalquerspange. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich und die Landesstraße musste etwa drei Stunden gesperrt werden.

Die 39-Jährige befuhr die Kreisstraße 3585 von Spielberg kommend in Fahrtrichtung der Landesstraße. Ein 42-jähriger Autofahrer befand sich bereits auf der Landesstraße und war in Fahrtrichtung Ettlingen unterwegs. An der Einmündung missachtete die 39-Jährige offenbar die Vorfahrt des 42-Jährigen, so dass dieser zum Ausweichen gezwungen war. Der 42-Jährige kollidierte im Zuge dessen mit einer 56-jährigen Autofahrerin, welche die Landesstraße in Fahrtrichtung Bad Herrenalb befuhr und sich gerade auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Spielberg befand. Der 42-Jährige und die 56-Jährige zogen sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu.

