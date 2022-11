Ulm (ots) - Der Einbrecher war zwischen Samstag 11 Uhr und Montag 6 Uhr in der Hermann-Schwarz-Straße unterwegs. An einem Firmengebäude hebelte der Unbekannte ein Fenster auf. So gelangte er in das Innere. Dort brach der Einbrecher noch zwei Türen auf und suchte nach Brauchbarem. Er fand eine Geldkassette und ...

