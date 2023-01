Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Nachtragsmeldung zu Pressemeldung am 12.01.23: (Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus - eine Person tot aufgefunden)

Karlsruhe (ots)

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe zu dem Brandgeschehen am Donnerstag den 12.01.23 in einem Mehrfamilienhaus in Karlsbad-Ittersbach, bei dem eine tote Person aufgefunden wurde, sind fortgeschritten. Die in der Dachgeschosswohnung aufgefundene leblose Person konnte zwischenzeitlich als die 42-jährige Bewohnerin identifiziert werden. Nach derzeitigem Stand muss von einer Selbsttötung ausgegangen werden.

Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht abschließend fest, dürfte sich jedoch im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen.

Die übrigen Wohnungen im Gebäude sind nach wie vor nicht bewohnbar.

Nur in wenigen Ausnahmefällen berichtet die Polizei über Suizide. An dieser Stelle möchten wir auf folgendes hinweisen: Es gibt Hilfe, auch in scheinbar ausweglosen Situationen. Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie unbedingt, mit jemandem darüber zu sprechen!

Eine schnelle Hilfe erhalten Sie unter der Rufnummer 0800 111 0 111 (Telefonseelsorge), der "Nummer gegen Kummer" unter 116 111 sowie im Notfall bei der Polizei (110) oder den Rettungsdiensten (112)!

Die Gesellschaft für Suizidprävention führt eine Übersicht der Angebote auf ihrer Webseite www.suizidprophylaxe.de.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell