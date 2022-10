POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 08.10.2022

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am 07.10.2022 gegen 12.50 Uhr kam es in 49377 Vechta, Lüscher Straße, Einmündung zur Sophienstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Lohner befuhr mit ihrem PKW die Sophienstraße und missachtet im Kreuzungsbereich zur Lüscher Straße die Vorfahrt des von links kommenden Beteiligte, einen 68-jährigen mit seiner Beifahrerin. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Die Unfallverursacherin war daraufhin mit ihrem Beifahrer in einer angrenzenden Hecke zum Stehen gekommen. Aufgrund der äußerlichen Gegebenheiten war der Einsatz der Feuerwehr Vechta zur Bergung der beiden Unfallbeteiligten nötig. Der Beifahrer der Unfallverursacherin war schwerletzt und alle anderen Beteiligten leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Vechta - Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Am Abend des 07.10.2022 gegen 18.40 Uhr kam es an dem Kreisverkehr Falkenrotter Straße/Theodor-Heuss-Straße, gegenüber der Alten Oldenburger, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 20-jähriger männlicher Unfallbeteiligter befährt mit seinem E-Bike den Radweg an der Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Falkenrotter Straße. In Höhe des Kreisverkehrs kommt ihm eine weibliche Unfallbeteiligte, ebenfalls mit ihrem E-Bike, entgegen und beide Beteiligten stoßen zusammen. Sie werden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass der 20-jährige Beteiligte unter der Wirkung berauschender Mittel stehen könnte. Aufgrund dessen wird eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zur weiteren Sachverhaltsklärung werden Zeugen des Vorfalls gebeten sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 07.10.2022, gegen 13.00 Uhr, wurde auf der Dammer Straße ein 43-jähriger Steinfelder mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Bahnhofstraße am Freitag, 07.10.2022, gegen 18.15 Uhr, wurde festgestellt, dass ein 42-jähriger aus Lohne einen PKW führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 07.10.2022, 23.40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Dinklage mit einem E-Scooter die Lange Straße obwohl für das Fahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz vorlag. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 07.10.2022, 13.30 Uhr, fuhr eine 38-jährige aus Bohmte mit ihrem PKW auf einem Parkplatz an der Steinfelder Straße rückwärts aus einer Parkbucht und touchierte dabei einen hinter ihr stehenden PKW. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ein Vortest verlief positiv. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Verfahren eingeleitet.

