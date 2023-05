Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallflucht, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit drei Fahrzeugen

Gegen 16:45 Uhr am Montag kam es zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen im Pamiersring. Ein 58 Jahre alter VW Passat-Fahrer musste seinen PKW abbremsen. Eine 67 Jahre alte VW Polo-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch abbremsen. Eine nachfolgende 25 Jahre alte BMW-Fahrerin übersah das Bremsmanöver der Polo-Fahrerin und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Polo auf den Passat aufgeschoben. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Blaufelden: Feuerwehreinsatz

Kurz nach 3:00 Uhr am Mittwochmorgen wurde ein Feuer in einer Produktionsstätte für Tiernahrung in der Engelhardshauser Straße gemeldet. Die Feuerwehr Blaufelden war mit sechs Fahrzeugen und 47 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Möglicherweise kam es aufgrund einer defekten Abluftanlage zu einem Feuer, welches schnell gelöscht werden konnte. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Ilshofen: Junger Motorradfahrer leicht verletzt

Am Dienstag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Suzuki-Motorrad die Kreisstraße 2542 in Fahrtrichtung Ruppertshofen. In einer langgezogenen Linkskurve kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Motorrad mehrfach und schleuderte im weiteren Verlauf zurück auf die Fahrbahn. Hier prallte es gegen einen entgegenkommenden Tesla Model 3 eines 54-Jährigen. Der junge Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall, dank vollständig getragener Schutzkleidung, lediglich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Bereits vergangenen Mittwoch hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 23:00 Uhr einen auf einem Parkplatz am Straßenrand der Schmiedstraße geparkten BMW beschädigt. Der Unfallverursacher verließ nach dem Zusammenstoß unerlaubterweise die Örtlichkeit.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07971 95090 zu melden.

