POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs

Aalen (ots)

Remshalden: Polizei kontrolliert den gewerblichen Güter- und Personenverkehr

Am Montag zwischen 08 Uhr und 13 Uhr kontrollierte die Verkehrpolizei auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart am Parkplatz Hebsack den Straßenverkehr. Zielrichtung der Kontrolle war der gewerbliche Güter- und Personenverkehr. Im Zuge der Kontrolle wurden 41 Schwerlastfahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden 21 Verstöße festgestellt. Unter anderem handelte es sich hierbei in sechs Fällen um mangelhafte Ladungssicherung, in fünf Fällen um Verstöße gegen die Lenkzeiten, in weiteren fünf Fällen waren die kontrollierten Schwerlastfahrzeuge überladen. Zwei der kontrollierten Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf. Hinzu kamen einzelne Verstöße gegen die Gurtpflicht, gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit, sowie wegen eines möglicherweise fehlerhaften Dokuments. In einem Fall wurde einem LKW die Weiterfahrt aufgrund der mangelnden Ladungssicherung untersagt.

