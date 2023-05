Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Enkeltrickbetrüger machen Beute und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und Montagnachmittag 17 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Gartengrundstück im Gewann Holzenberg und schlug ein dortiges Fenster ein. Anschließend entwendete er mehrere Gartenwerkzeuge im Wert von einigen hundert Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Winterbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagnachmittag 15:30 Uhr und 18:15 Uhr einen in der Finkengasse am Fahrbahnrand abgestellten VW und verursachte an diesem Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Etwa 500 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 06:45 Uhr und 18:30 Uhr an einem geparkten VW auf einem Parkplatz am Oberen Marktplatz. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenangaben zufolge soll es sich beim Unfallverursacher um einen weißen Audi gehandelt haben. Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen des Verkehrsunfalls unter der Telefonnummer 07181 2040.

Alfdorf: Einbruch in Clubgebäude

Ein Dieb verschaffte sich am Montagnacht gegen 21:30 Uhr Zugang zu einem Clubgebäude am Haghof. Dort betrat er mehrere Zimmer und verließ das Gebäude wieder ohne etwas zu entwenden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kernen im Remstal: Altpapiercontainer angezündet

Am Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr entzündete ein Vandale auf bislang unbekannte Weise einen Altpapiercontainer in der Bühläckerstraße. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Enkeltrickbetrüger machen Beute

Am Montag gegen 11:30 Uhr erhielt eine Seniorin aus Backnang einen Anruf ihrer vermeintlichen Tochter. Diese gaukelte ihr vor, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine andere Person tödlich verletzt wurde. Nun würde sie Bargeld oder Gold benötigen um eine Kaution entrichten zu können. Die ältere Dame durchschaute die betrügerischen Absichten nicht und übergab gegen 14 Uhr Gold und Schmuck mit Wert im oberen fünfstelligen Bereich an eine männliche Person.

Zum eigenen Schutz sollten Sie nachfolgende Tipps beherzigen:

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angerufen werden und Geldforderungen oder die Herausgabe von persönliche Daten an Sie gerichtet werden.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie im Verdachtsfall einfach auf und kontaktieren Sie Ihre Bekannte unter der von Ihnen bekannten Telefonnummer.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Wenn Sie sich vor Telefonbetrügern schützen möchten, dann ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, lassen den Vornamen abkürzen oder verzichten ganz auf einen Telefonbucheintrag. So fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen.

Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Waiblingen: Unfall mit Verletzten auf der Bundesstraße

Am Montagvormittag gegen 11:10 Uhr befuhr ein Fahrer eines Mercedes die B14 in Richtung Stuttgart. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen, übersah er eine 36-jährige VW-Fahrerin, welche bereits den linken Fahrstreifen befuhr. Diese musste eine Vollbremsung einleiten um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein hinter dem VW fahrender 52-jähriger LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW auf. Der Volkswagen wurde nach rechts abgewiesen und prallte gegen die dortige Leitplanke. Hierbei kam es auch zum Kontakt mit einer 36-jährigen BMW-Fahrerin. Der Fahrer des Mercedes fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Die 36-jährige VW-Fahrerin wurde durch den Crash verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der am Unfall beteiligte BMW und der VW konnten nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste währenddessen vollständig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern.

