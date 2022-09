POL-ST: St.-Borghorst, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Ochtrup (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Bauerschaft Wester in Ochtrup wurde am Dienstag (13.09.) gegen 15.40 Uhr ein Autofahrer schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 66-Jähriger aus Ochtrup mit seinem Traktor samt Anhänger die Straße Wester. Auf Höhe der Hausnummer Wester 185 fuhr er in südöstlicher Richtung in einen Kreuzungsbereich ein. Dabei sah er einen von rechts kommenden ...

