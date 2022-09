Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Traktor kollidiert mit Auto

Ochtrup (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Bauerschaft Wester in Ochtrup wurde am Dienstag (13.09.) gegen 15.40 Uhr ein Autofahrer schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 66-Jähriger aus Ochtrup mit seinem Traktor samt Anhänger die Straße Wester. Auf Höhe der Hausnummer Wester 185 fuhr er in südöstlicher Richtung in einen Kreuzungsbereich ein. Dabei sah er einen von rechts kommenden Mercedes Vito erst spät, so dass der Traktor teilweise bereits im Kreuzungsbereich stand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 57-jährige Autofahrer aus Gronau (Kreis Borken) erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Enschede. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei rund 35.000 Euro.

