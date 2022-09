POL-PDPS: Brand eines Pkw

Zweibrücken (ots) - Am Samstag, den 10.09.2022 führte das THW auf dem Übungsgelände in Zweibrücken eine Übung durch. Der 21-jährige Geschädigte wurde durch einen am Kran befestigten Steinblock zu Boden geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen im Bereich des Oberschenkels zu. Er wurde zur weiteren Versorgung in die Uniklinik nach Homburg verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. |pizw Kontaktdaten für ...

