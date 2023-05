Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - In Container eingebrochen - Heckenbrand - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Sonntagmorgen 1 Uhr und Montagabend 20 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er einen Mini Cooper beschädigte, der in diesem Zeitraum auf einem privaten Stellplatz in der Leibnizstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Führerschein wurde einbehalten

Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle überprüften Beamte des Aalener Polizeireviers am Montagabend kurz nach 20 Uhr in der Abtsgmünder Straße den 60 Jahre alten Fahrer eines VW Passat. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann eine verwaschene Aussprache und ein torkelnder Gang festgestellt, weshalb vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von rund 2,4 Promille ergab, musste sich der 62-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Oberkochen: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf rund 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 60-Jähriger am Montagmittag gegen 12 Uhr verursachte, als er auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Am Pulverturm" beim Vorbeifahren mit seinem Ford einen Audi A 3 streifte.

Essingen: Unfallverursacherin gesucht

Am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr scherte ein silber-grauer VW-Golf im Bereich einer Baustelle auf der Einfädelspur von Essingen her kommend - offenbar sehr knapp - vor dem Lkw eines 60-Jährigen ein. Als der Golf verkehrsbedingt anhalten musste, stieg der 60-Jährige aus und sprach die Fahrerin des VW an, wobei diese wohl zugab, dass es sehr knapp gewesen sei. Erst später bemerkte der Lkw-Fahrer beim Abladen seines Fahrzeuges einen frischen Unfallschaden, der offenbar von dem VW Golf verursacht worden war. Die Fahrerin, bei der es sich um eine ältere Frau gehandelt hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Neresheim: In Container eingebrochen

Zwischen Samstagmittag 12.15 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Damen-WC-Container, der an der Ostseite eines Werkstattgebäudes in der Nördlinger Straße aufgestellt ist. Die Täter versuchten anschließend in der Toilette eine Türe aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Von den Unbekannten wurden ein Papierhandtuch- und ein Seifenspender beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919000 entgegen.

Aalen: Lkw gestreift

Gegen 11.20 Uhr am Montagvormittag befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Lkw die Ulmer Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Kreisverkehrs an der Nordrampe der Hochbrücke streifte ein Lkw sein Fahrzeug. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Zeugen, die Hinweise auf den Lkw geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Essingen: Vorfahrt missachtet

Mit ihrem VW Caddy fuhr eine 29-Jährige am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr in den Kreisverkehr in der Margarete-Steiff-Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Opel Corsa. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 36 Jahre alte Fahrer des Opel unverletzt blieben, entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Waldstetten: Heckenbrand

Kurz vor 19 Uhr am Montagabend kam es in der Breslauer Straße zu einem Heckenbrand, der von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen anrückte, gelöscht wurde. Bislang konnte die Ursache des Brandes nicht festgestellt werden; nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Zu spät erkannte eine 63-Jährige, dass ein vor ihr die Baldungstraße fahrender VW Scirocco verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg anhalten musste, weshalb sie mit ihrem Mercedes Benz auffuhr. Bei dem Unfall, der sich am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 2200 Euro.

Heuchlingen: Von der Fahrbahn abgekommen

In einer Rechtskurve auf der Landesstraße 1158 in Richtung Heuchlingen kam ein 51-Jähriger am Montagabend gegen 19.40 Uhr mit seinem Opel Corsa von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanken, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 5000 Euro Sachschaden

Beim Ausparken beschädigte eine 28-Jährige am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Audi A 4 einen im Parkhaus City-Center abgestellten VW Passat. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 5.30 Uhr und 15 Uhr den Smart einer 47-Jährigen, der in diesem Zeitraum auf einem Firmengelände in der Güglingstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher, der offenbar nach dem Zusammenstoß alle Fahrzeugteile einsammelte, die abgesplittert waren, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

